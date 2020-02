Nuoto sincronizzato, la Vela Ancona prima al Kinder+Sport di Ravenna

ANCONA - Vola alto la Vela Nuoto Ancona settore nuoto sincronizzato, che conquista il primo posto nella classifica per società a Ravenna, alla manifestazione nazionale sincro propaganda Kinder+Sport che si è tenuta lo scorso weekend, dal 14 al 16 febbraio, nella piscina Gambi. Una prestazione di lusso per le sincronette della Vela Ancona, capaci di primeggiare con la categoria juniores e seniores - cui era rivolta la manifestazione - su 56 società partecipanti, per un totale di 531 atlete. A Ravenna hanno conquistato la medaglia d'oro il il duo categoria juniores con Elena Zaccone e Sofia Sabbatini, il duo categoria seniores con Sofia Gioia e Giada Borgiani, la squadra categoria assoluta con Sofia Gioia, Gioia Piersanti, Elena Zaccone, Sofia Sabbatini, Giada Borgiani, Giulia Righi, Camilla Scialpi e Siria Cardogna, riserva Eleonora Bevilaqua. Argento per il solo categoria juniores di Giada Borgiani. Tre ori e un argento che premiano il lavoro e la costanza di un team affiatato e molto competitivo, quello anconetano, che è stato preparato, per l'occasione come nel resto della stagione, da un gruppo di tecnici composto da Rossana Orazi, Valeria Giorgio, Claudia Ceccacci, Mara Candelari e Costanza Virone.