Nuoto sincronizzato, poker d'ori per la Vela Ancona a Cremona

Si è svolto nei giorni scorsi a Cremona il Trofeo Kinder + Sport “Tutti in piscina 2018” di nuoto sincronizzato propaganda, manifestazione nazionale che ha visto la Vela Nuoto Ancona primeggiare in numerose gare con tanti risultati di assoluto livello. Presenti 54 squadre con 576 atlete e 102 tecnici al seguito. Quattro ori, due argenti e un bronzo per le sincronette della Vela Nuoto Ancona, che ha portato a podio tutte le atlete partecipanti alla manifestazione.

Nel libero solo juniores oro a Elisa Viola, nel duo juniores oro a Sofia Gioia e Elisa Viola, quinte Gioia Piersanti e Giulia Righi; nel libero squadra juniores oro a Sofia Gioia, Giulia Righi, Elena Zaccone e Giada Borgiani, riserve Camilla Scialpi e Gioia Piersanti. Nel libero squadra assolute oro alla Vela con Gaia Mainardi, Alessia Manzotti, Valentina Veroli, Sofia Gioia, Gioia Piersanti, Elisa Viola, Elena Zaccone e Giada Borgiani, riserve Giulia Righi e Camilla Scialpi. Nel libero solo seniores argento ad Alessia Manzotti (nella categoria ex tesserate), bronzo a Valentina Veroli: nel libero duo seniores argento a Gaia Mainardi e Valentina Veroli. Rossana Orazi, tecnico della Vela Ancona che ha accompagnato a Cremona le atlete, spiega l'exploit: “Tutte le ragazze sono state bravissime, sono pienamente soddisfatta dei risultati ottenuti. Le nostre ragazze nei punteggi hanno fatto sempre meglio anche delle ex tesserate, che competono in una categoria a parte, e questo non può che essere un motivo di vanto per la nostra società. Noi non siamo agoniste perché servirebbe una preparazione con tante ore di lavoro in più, ma con quello che facciamo abbiamo ottenuto risultati di grande prestigio a livello nazionale. Inoltre sottolineo che sia nella squadra seniores che in quella juniores avevamo un'età media molto bassa, addirittura tre atlete categoria ragazze su quattro nella squadra juniores. Un buon punto di partenza per le più giovani che parteciperanno alla manifestazione di Civitavecchia”. Perché a Civitavecchia, nel weekend del 16-18 marzo, si svolgerà la prossima manifestazione Kinder + Sport “Tutti in piscina 2018” riservata alle categoria ragazze ed esordienti A.