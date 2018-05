Nuoto, Schiavoni Vela super al meeting di San Marino

Strepitoso risultato della Schiavoni Vela Nuoto Ancona al Meeting “Squalo Blu” di nuoto che si è svolto alla piscina olimpionica di Serravalle di San Marino dal 28 al 30 aprile. Secondo posto nella speciale classifica per società dietro all’emiliana Swim Pro in una graduatoria che comprende ben 29 società sportive che hanno partecipato alla manifestazione.

Ecco nel dettaglio i podi individuali della Schiavoni Vela Ancona, società che riunisce nuotatori di Ancona, Chiaravalle e Montecassiano: quattro ori per Giada Tarterini nei 50 stile libero esordienti B 10 anni, nei 100 stile libero, nei 50 dorso e nei 50 farfalla, ma anche argento nei 100 dorso e nei 100 farfalla. Tre ori per Leonardo Pelusi nei 50 dorso esordienti B 10 anni, nei 100 dorso e nei 50 rana, ma anche argento nei 50 stile libero e bronzo nei 100 rana. Tre ori per Pietro Guazzarotti nei 200 dorso assoluti, nei 100 dorso ragazzi 15-16 anni e nei 50 farfalla, ma anche un argento nei 50 dorso. Due ori per Silvia Latilla nei 50 rana ragazze e nei 100 rana. Un oro per Melania Longhi nei 50 dorso cadetti-seniores, ma anche due argenti nei 50 farfalla e nei 100 farfalla, e due bronzi nei 50 stile libero e nei 100 dorso. Un oro per Matteo Montenovo nei 200 farfalla cadetti-seniores, come pure un argento nei 100 farfalla e un bronzo nei 400 misti. Un oro per Giacomo Corsalini nei 100 stile libero juniores, un argento nei 50 dorso. Due bronzi per Mila Rumyantsev nei 50 dorso esordienti A 12 anni e nei 100 dorso. Un oro per Linda Kimberly Moretti nei 50 farfalla ragazze, cui si aggiungono tre argenti, nei 50 dorso, nei 100 dorso e nei 100 farfalla. Un argento per Tommaso Berto nei 100 farfalla esordienti A 13 anni, ma anche un bronzo nei 50 farfalla. Un argento per Ludovico Zucchini nei 100 dorso ragazzi 14 anni. Un argento per Veronica Memè nei 100 rana esordienti A 11 anni, un bronzo nei 50 rana. Un argento per Lavinia Valori nei 50 rana ragazze. Due bronzi per Benedetta Vitali nei 50 rana esordienti A 12 anni e nei 100 rana. Due bronzi per Camilla Ferrante nei 50 rana esordienti B 9 anni e nei 100 rana. Un bronzo per Andrea D’Elia nei 50 rana juniores. Un bronzo per Lorenzo Andreoni nei 100 rana ragazzi 15-16 anni. Inoltre, medaglia d'oro alla staffetta 4x50 misti esordienti B maschile e femminile (Pelusi, Marinelli, Tarterini, Albanesi), un bronzo alla 4x50 misti esordienti A maschile e femminile (Rumyantsev, Vitali, Berto, Ciarrocchi).