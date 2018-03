Nuoto, diciassette titoli regionali per la Schiavoni Vela

Schiavoni Vela Nuoto Ancona seconda nella classifica per società ai campionati regionali di nuoto invernali che si sono svolti in due weekend alla piscina di Fabriano e che si sono conclusi domenica scorsa. Ma prima nel medagliere categoria assoluti, che è quella che assegna i punti per la graduatoria per società.

Quindici le medaglie d'oro individuali, contro le dieci della Vis Sauro Nuoto Team, giunta prima nella classifica per società. Cui si aggiungono, per i nuotatori anconetani, chiaravallesi e di Montecassiano, riuniti sotto la bandiera della Vela Nuoto, nove argenti e tre bronzi. E i podi conquistati con le staffette, sempre assoluti. Nel dettaglio: sei medaglie d'oro per Emanuel Turchi, tre ori ciascuno per Alice Moretti ed Eugenio Vecchietti, che hanno conquistato anche tre argenti ciascuno, due per Melania Longhi (più un argento e un bronzo), uno per Matteo Montenovo (più due argenti e un bronzo), un bronzo per Linda Kimberly Moretti. Quindi due ori, tre argenti e un bronzo con le staffette. In tutto, dunque, diciassette medaglie d'oro e altrettanti titoli regionali assoluti. A livello di categoria tanti i risultati di prestigio: due ori categoria ragazzi per Pietro Guazzarotti - che ha centrato anche la migliore prestazione regionale nei 50 dorso categoria ragazzi maschile con 27”31 -, tre ori juniores per Giacomo Corsalini, sei ori cadetti per Alice Moretti, cinque ori cadetti per Eugenio Vecchietti, cinque ori seniores per Melania Longhi, sei ori seniores per Emanuel Turchi e tre seniores per Matteo Montenovo. Cui si aggiungono nella categoria ragazzi i tre argenti e il bronzo per Linda Kimberly Moretti, l'argento di Valentina Vianelli, il bronzo di Aurora Animali, l'argento di Pietro Guazzarotti, quello di Federico Rignanese e quello di Gianmarco Alù, i due bronzi di Lorenzo Andreoni, i bronzi di Gianmarco Alù, Ludovico Zucchini, Luca Silvestrini e Alberto Cardinali. Negli juniores gli argenti di Elisabetta Vaccaro e di Maria Stecconi e i tre bronzi di Giacomo Corsalini. Nei cadetti i due argenti di Francesco Luconi, gli argenti di Giulia Marsan e Yulia Ramazzotti, i bronzi di Yulia Ramazzotti, Oana Georgiana Covalea, Federico Camilloni, Francesco Luconi e Francesco Mottola. Tra i seniores due argenti e un bronzo per Matteo Montenovo, un argento per Melania Longhi e per Alessia Cesini, due bronzi per Ludovica Marinangeli. Il medagliere di categoria della Schiavoni Vela Ancona ha ottenuto, in totale, 30 medaglie d'oro, 17 d'argento e 19 di bronzo.