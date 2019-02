Nuoto, super Schiavoni Vela al Meeting del Titano

Schiavoni Vela Ancona in luce al Meeting del Titano, nella vasca di San Marino, con i suoi sei atleti di punta. La squadra anconetana sì è presentata lo scorso weekend all'appuntamento sanmarinese con Emanuel Turchi, Eugenio Vecchietti, Melania Longhi, Veronica Montanari, Linda Belfiori e Alice Moretti, che sono poi gli atleti che preparano la partecipazione ai Campionati Italiani assoluti, ottenendo ottimi riscontri cronometrici e primati personali, nonché un oro e un argento con Turchi e un pass per gli Assoluti con Linda Belfiori. Prestazioni convincenti per Melania Longhi nei 100 delfino, a pochi decimi dal suo miglior tempo (1'03"79), quindi Melania Longhi e Veronica Montanari che centrano il loro personal best, rispettivamente 27"90 e 27"05, nei 50 stile libero, Emanuel Turchi con 1'55"39 nei 200 stile libero, Eugenio Vecchietti con 30"54 nei 50 rana, Melania Longhi con 1'03"79 nei 100 delfino, Veronica Montanari con 30"10 nei 50 dorso, seguita da Linda Belfiori con 30"69 (personal best) e Melania Longhi con 32"00, quindi Turchi nei 100 dorso con 56"88. Inoltre Alice Moretti conferma la sua solidità nella gara dei 200 stile libero e con il tempo di 2'05"9 si stabilizza tra le migliori nella specialità.

Buone prestazioni anche per Veronica Montanari che si piazza al settimo posto nei 50 dorso con 30"10, stesso piazzamento raggiunto da Melania Longhi nei 100 delfino. Eugenio Vecchietti con ottimo tempo nei 50 stile libero di poco sopra i 23 secondi e con una solidità in tutte e quattro le competizioni svolte. Qualifica per il campionato italiano assoluto raggiunto per la più piccola della delegazione Vela, Linda Belfiori, che col tempo di 2'19"78 (personal best) ottiene il pass per i primaverili previsti dal 2 al 7 aprile, staccando tra l'altro altri due personal best nei 50 e nei 100 dorso. Un appuntamento, quello di aprile, che sembra stimolare anche Emanuel Turchi, che a San Marino dopo un 100 dorso un po' sotto tono, ha concluso secondo nei 50 dorso dietro solo allo specialista Milli, vincendo invece i 200 dorso davanti al primatista italiano, Restivo. "E' una tappa di passaggio, quella della vasca di San Marino - spiegano Sandro Paolinelli e Valentina Lucconi, gli allenatori che hanno accompagnato gli atleti al meeting - ma di certo il morale della squadra è alto, visti i risultati".