Nuoto, master Vela Ancona con sette medaglie agli Italiani

Due titoli italiani - Lucconi e Tarantelli - e sette podi in tutto per i master della Vela Nuoto Ancona ai campionati italiani master che si sono svolti nei giorni scorsi a Palermo. Nonostante la società fosse presente in Sicilia con appena dieci atleti, i risultati hanno ripagato più che proporzionalmente la distanza percorsa per raggiungere gli impianti di gara. Valentina Lucconi si è aggiudicata i 200 dorso ed è arrivata seconda sia nei 100 che nei 50 dorso, in questa gara duellando con l’avversaria che l’ha battuta, in entrambe battendo il precedente record italiano di categoria. Valentina è stata premiata anche come miglior atleta al femminile M25 della stagione per il secondo anno consecutivo. E' tornato al titolo italiano Massimo Tarantelli, dopo i successi giovanili ormai lontani negli anni, nei 200 stile libero M60, gara che ha vinto con buon margine sugli avversari, per lui anche una medaglia d'argento nei 400 stile libero. Due bronzi per Marco Gramaccini categoria M55 sia nei 50 farfalla che nei 200 misti, specialità di cui era stato campione italiano lo scorso anno. Quarto posto per soli 3 centesimi invece per Lorena Mengoni nei 50 farfalla, con un’ottima performance sotto i 33’’, e per Federico Gregorio, ormai vero stacanovista del nuoto di fondo, che dopo aver vinto la Traversata di Mezzavalle, ha chiuso al quarto posto gli 800 stile libero per ben figurare nei 400 e nei 200 e tornare in fretta ad Ancona per risultare il miglior anconetano al Miglio del Passetto.

Facevano parte della comitiva anche Federica Orlandi (due quinti posti), Andrea Consolani, Michael Guidarelli, Laura Vitaloni e Alessia Orazi, tutti nei primi dieci posti delle rispettive classifiche di categoria. La squadra della Vela Nuoto Ancona ha inoltre espresso un settimo posto nella staffetta femminile e un decimo nella mistaffetta.