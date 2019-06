Nuoto, Schiavoni Vela sesta al Nicoletti, tre pass per gli Italiani di categoria

Bella prova di squadra della Schiavoni Vela Nuoto Ancona al Trofeo Italo Nicoletti: il team che sfrutta la partnership tra Vela Ancona, Chiaravalle Nuoto, Team Osimo Nuoto ed Energy Splaeh Montecassiano, ha centrato infatti il sesto posto al trofeo internazionale Nicoletti, manifestazione che si è svolta nello scorso weekend a Riccione.

Gare in vasca da 50 metri, batterie al mattino e finali al pomeriggio, un tour de force che ha visto numerosi exploit anconetani soprattutto dai nuotatori più giovani, come Gianmarco Alù, Arianna Ferri e Leonardo Moriconi. I tre atleti categoria ragazzi, infatti, hanno strappato il pass per i prossimi Campionati Italiani di categoria estivi previsti dal 5 al 7 agosto prossimo. Gianmarco Alù ha ottenuto il tempo nei 100 dorso con 1’00’’51 (oro, e argento nei 50 dorso), Arianna Ferri in un solo pomeriggio ha centrato il tempo sia nei 200 dorso con 2’25’’55 (bronzo), che nei 100 stile libero con 1’00’’50, e poi Leonardo Moriconi, che dopo un gara all’attacco ha conquistato il pass per i 100 delfino con il tempo di 58’’81 (argento). Molto bene anche i nuotatori già affermati: Veronica Montanari, oro nei 200 dorso, argento nei 50 dorso e bronzo nei 100 dorso, Linda Belfiori oro nei 50 e 100 dorso e argento nei 200 dorso, Eugenio Vecchietti argento nei 100 farfalla. Sfortunato Pietro Guazzarotti, sempre a pochi centesimi dai tempo per i Campionati Italiani sia nei 100 dorso dove ha conquistato il bronzo che nei 50 dorso. Tante le finali conquistate dai nuotatori della Vela Ancona, che hanno garantito punti importanti alla squadra, grazie ad Aurora Animali, Giada Biagiola, Lorenzo Francucci, Giulia Latini, Melania Longhi, Alice Moretti, Linda Moretti, Alice Orciari, Federico Rignanese, Paola Teoli, Lavinia Valori e Matteo Vitellozzi, oltre a tanti podi con le staffette. Per la Schiavoni Vela Ancona il prossimo impegno sarà domani, con il Campionato Italiano ragazzi, e poi partenza per il collegiale societario a Scanzano Ionico, previsto dal 9 al 16 giugno.