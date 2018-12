Nuoto, formidabile Turchi agli Assoluti di Riccione: argento e primato regionale

Grandissima prova del nuotatore anconetano Emanuel Turchi, stella della Schiavoni Vela Ancona, ai campionati italiani assoluti di nuoto in corso di svolgimento a Riccione in vasca corta. Oggi pomeriggio Emanuel Turchi, infatti, ha abbassato di due secondi il proprio record personale nei 200 dorso (che era 1'55”46) nuotando in 1'53”51 e conquistando la medaglia d'argento, dietro a Lorenzo Mora, che con 1'50”92 ha nuotato sui tempi del record italiano. Benissimo Emanuel Turchi, terzo dopo i primi 50 metri, secondo alla pari con Sabbioni ai 100 e poi autore di una grande seconda parte di gara, con un 29”12 e un 29”08 negli ultimi due 50. Dietro di lui distanziati di un secondo e mezzo Michele Lamberti e Matteo Restivo.

Per l'atleta della Schiavoni Vela Ancona una prestazione e una medaglia che pesano tantissimo, supportati dalle ottime prove dei giorni scorsi, in cui aveva già ritoccato i propri primati regionali nei 50 dorso (24”68) e nei 100 dorso (52”39). Per la squadra coordinata dal tecnico Sandro Paolinelli una grande soddisfazione, condita anche dall'ottimo tempo nei 50 dorso di Veronica Montanari, la giovane nuotatrice comasca che s'è unita quest'anno alla società che riunisce nuotatori di Ancona, Osimo, Chiaravalle e Montecassiano.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!