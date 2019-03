Nuoto, 2 bronzi anconetani con Montanari e Belfiori ai Criteria di Riccione

Risultati straordinari per i nuotatori della Vela Nuoto Ancona ai Criteria Kinder+Sport di nuoto, campionati giovanili italiani di nuoto in corso a Riccione che regalano alla società dorica due medaglie di bronzo con le ragazze. Questi primi giorni, infatti, sono dedicati al settore femminile, da domani toccherà i maschi. Intanto in gara per la Vela Nuoto Ancona Veronica Montanari (2002) nei 50 e 100 stile libero e 50, 100 e 200 dorso, Linda Belfiori (2004) nei 200 e 400 stile libero e nei 50, 100 e 200 dorso, Arianna Ferri (2006) nei 50 e 100 stile libero e nei 100 e 200 dorso. Personal best per tutte in tutte le gare: davero una partenza ottima per le ragazze nei 50 dorso con la Montanari settima e la Belfiori nona. Per la Belfiori ottimo incremento nei 400 stile libero, undicesimo posto (4'21"37), e la sorpresa Arianna Ferri, alla prima esperienza ai Criteria, con un 100 dorso da 1'05"45 che le permette di centrare l'ottavo posto. Quinta la Montanari che fa il suo personal best con 1'00"41 nei 100 dorso, e Linda Belfiori settima con 1'02"86 (personal best). Ieri l'exploit delle due nuove atlete della Vela, giunte quest'anno a rafforzare il gruppo coordinato dal tecnico Sandro Paolinelli.

Il record regionale

Veronica Montanari ha centrato il bronzo con 2'09"65 nei 200 dorso con una gara tiratissima, sino all'ultima bracciata. Decisivo anche il miglioramento di Linda Belfiori che conquista il bronzo nei 200 dorso, un 2'11"36 che è nuovo record regionale - il precendente del 2008 apparteneva a Valentina Lucconi che oggi la allena a Montecassiano, ndr. Miglioramento anche per Arianna Ferri che nei 200 dorso ferma il crono sul 2'23"80 pur non essendo al meglio della condizione. Positiva anche l'esperienza della staffetta femminile, sia nella 4x100 mista con Ferri, Carota, Valori e Animali, e nella 4x200 stile libero con Ferri, Animali, Carota e Badioli.

