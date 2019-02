Conero Wellness, una scia di successi ai Campionati Regionali di Fabriano

Arrivano grandi soddisfazioni e molti successi per gli atleti della squadra di nuoto agonistico Conero Wellness, portacolori della società Vis Sauro Nuoto e coordinati dal Prof. Michele Cattani, impegnati lo scorso weekend nei Campionati Regionali di Fabriano. Nella prima delle due giornate di gare le medaglie iniziano a fioccare per mano di Arianna Brega e Filippo Coacci, entrambi incoronati Campioni Regionali Assoluti sui 100mt rana, e le soddisfazioni continuano ad arrivare grazie alle staffette, dove Cerioni e Coacci stabiliscono il nuovo record regionale nella 4x200 maschile e Menotti e Sgolastra fanno altrettanto nella 4x200 femminile. Buoni piazzamenti di categoria anche per Sgolastra (cadetti) e Lucioli (Juniores).



La seconda giornata è altrettanto positiva, con Martina Menotti che conquista il primo posto assoluto nei 200mt misti e Filippo Coacci sfiora la qualificazione ai Criteria Nazionali di Riccione, chiudendo la gara al primo posto di categoria, secondo assoluto. Altri due titoli regionali assoluti arrivano di nuovo per mano di Arianna Brega e Filippo Coacci, questa volta nei 200mt rana. Martina Menotti segna il suo record personale e chiude con una medaglia d'argento la gara dei 100mt dorso. Ottime anche nella seconda giornata le prestazioni della staffetta 4x100 stile libero, dove le ragazze (Menotti, Sgolastra) sanciscono il nuovo record regionale e i ragazzi (Cerioni, Coacci) conquistano la medaglia di bronzo.



Inoltre, si qualificano per le finali Nazionali gli atleti: Arianna Brega, Martina Menotti, Filippo Coacci e Matteo Lucioli. Il prossimo appuntamento della squadra agonistica Conero Wellness è fissato per il weekend del 2 e 3 marzo, con la seconda parte delle finali Regionali, questa volta ospitate ad Ascoli Piceno.