NumanaBlu Conero ancora ko, Pontefelcino a valanga: finisce 3-0 per gli ospiti

ANCONA – Nulla da fare per la NumanaBlu Conero costretta a incassare il secondo 0-3 consecutivo nel giro di 7 giorni. Dopo Forlì è dunque Pontefelcino a fare festa al Palasabbatini. Coach Bacaloni ha recuperato Marcellini in campo fin dall’avvio, Penna subentrata a metà secondo set dando l’impressione di poter dare qualcosa di importante a questa squadra e Grucka che invece è rimasta in panchina. E’ stata la solita Malatesta l’attaccante più continua delle sue con un ottimo primo set per poi uscire a metà del 3’. Il tecnico di casa ha provato a mischiare un po’ le carte nel reparto delle attaccanti laterali cercando soluzioni. Nel complesso la squadra ha sofferto troppo in ricezione abbassando le percentuali in cambio palla.

Il break di Cicogna porta le ospiti sul 7-10. Per migliorare la fase di ricezione Bacaloni ha inserito Mazzucchelli ma il set si è chiuso sul 19-25 per l’errore di Miecchi al servizio. Nel 2’ set il tecnico della Conero ha offerto la maglia da titolare a Tega ma la ricezione della Conero sul servizio di Essienobon ha è andata subito sotto 0-6. Piano piano la squadra si è rimessa in partita e con l’ace di Fabbo (8-12) Ancona sembra poter rientrare ma è un attimo e le ospiti allungano. Entrano Penna e Mazzucchelli per Borgognoni e Tega. Il set si chiude sul 14-25 col servizio out di Canonico. Nel 3’ set Penna resta in sestetto. Pontefelcino parte come sempre molto convinta. Entra Miecchi per Malatesta sul 6-11. Sul 10-13 la Conero segna il primo muro del suo incontro con Marcellini. Il punto del 13-18 è del libero ospite Lillacci con una difesa lunga che cade nella metà campo di casa. Penna annulla un match point col 2’ muro delle padrone di casa ma chiude Cicogna con un attacco beffardo sul 20-25.