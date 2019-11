NumanaBlu Conero, Bacaloni verso Rimini: «Non favoriti ma neanche già battuti»

ANCONA – Due sconfitte interne in 7 giorni non hanno tolto la fiducia di coach Bacaloni nella sua NumanaBlu Conero. In previsione di match di sabato a Rimini contro la seconda in classifica così come poi nella successiva trasferta a Jesi, il tecnico punta sulle sue ragazze.

«Anche se la classifica in questo momento non ci sorride ritengo che complessivamente abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. Se dovessimo guardare la classifica non dovremmo nemmeno scendere in campo a Rimini o a Jesi, invece penso che, proprio come a Porto San Giorgio, abbiamo la possibilità di fare una buona gara. Il girone sta confermando che i valori sono buoni e che la Conero deve fare un ulteriore salto di qualità per rilanciarsi. Con Pontefelcino la nostra ricezione è andata in difficoltà mentre in attacco ci siamo espressi su buone percentuali. Senza l’impegno infrasettimanale del match di under 18, la squadra ha potuto lavorare con continuità in palestra recuperando Penna alla piena efficienza. La squadra sta lavorando bene, non ho nulla da rimproverare ma servono ancora più intensità, orgoglio e coraggio per fare un ulteriore passo in avanti ma la B2 richiede massima attenzione e nessun passaggio a vuoto tecnico o mentale. Sono sicuro che abbassando il numero degli errori ce la potremo giocare con tutti».