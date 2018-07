La Nova Volley Loreto lancia #secondiAnessuno

LORETO – Il tema della stagione della Nova Volley Loreto, dalla squadra di serie B unica fino a tutti i gruppi giovanili, sarà caratterizzato da un hashtag particolare che contraddistinguerà tutti i post sulla seguitissima pagina Facebook ufficiale della Nova Volley.

“Secondi a Nessuno – spiega il Presidente Franco Massaccesi - significa da una parte rivendicare una tradizione pallavolistica che fa di Loreto una delle capitali storiche del volley ma, dall’altra, anche la voglia e l’umiltà di confrontarsi con società molto blasonate, di città anche più grandi, mettendo in campo lo spirito battagliero che ci contraddistingue”. L’#secondiAnessuno è accompagnato da 14 motivazioni, le principali, che riguardano il senso del percorso da cui è partita la Nova Volley Loreto e le tappe che si stanno percorrendo passo dopo passo.

“L’obiettivo è che i loretani riscoprano fino in fondo la passione per questa squadra e questa società attraverso il lavoro che portiamo avanti nel settore giovanile maschile e femminile, nella manutenzione degli impianti sportivi che l’amministrazione comunale ci consente di gestire, nell’attività della prima squadra e nel lavoro di promozione che facciamo sia dell’attività sportiva che del nome della città di Loreto di cui siamo fieri figli ed orgogliosi cittadini. Quello che valiamo lo dimostreremo sul campo, giorno per giorno, partita per partita, in tutte le categorie. Quello che sappiamo di essere è, appunto, secondi a nessuno” – ha concluso il Presidente della Nova Volley Loreto.