Nonni & Nipoti, il 19 luglio la nona edizione della maratona

Parte il conto alla rovescia per la nona edizione di Nonni & Nipoti - Una Città in Movimento - con Famiglie e Mondo Paralimpico. La manifestazione podistica amatoriale che il 19 luglio dalle 17 alle 24 animerà il centro città coinvolgerà bambini, giovani, adulti e longevi anche attraverso la Banda Musicale di Santa Maria Nuova: La Lombarda anni 70. La manifestazione, organizzata dal Gas-Aps (Gruppo amici per lo sport) e dal Comune di Falconara, ha l’obiettivo di offrire un’occasione di aggregazione e inclusione. Gli ospiti d’onore di questa nona edizione saranno l’atleta Assunta Legnante, detta ‘Cannoncino’, Oro alle Paralimpiadi di Londra e Pechino (tesserata con Società Anthropos di Civitanova Marche) e Tommaso Marini, campione mondiale di scherma Under 20.

L’appuntamento è confermato in piazza Mazzini e nell’isola pedonale di via Bixio, dove saranno presenti gli stand di associazioni, società sportive, gruppi di volontariato e dove già dalle 16.30 sarà possibile iscriversi al gazebo allestito di fronte alla sala ex Mercato Coperto e partecipare alla coinvolgente animazione Anismile Show e Cartoon Parade per i più piccoli. I primi mille iscritti riceveranno il ‘pacco partecipazione’ con prodotti dei Supermercati Sì con Te, un buono spesa di cinque euro, prodotti Tre Valli e, sempre in omaggio, un buono gelato da utilizzare in una delle quattro gelaterie falconaresi aderenti. Non mancherà, al termine della manifestazione, la grande cocomerata sotto le stelle. Momento clou della serata, alle 21, sarà la ‘maratonina’ ludico motoria di 1,5 chilometri, con partenza dall’area delle Poste di via Bixio, arrivo fino a via Trieste e ritorno. La maratona ‘Nonni & Nipoti – una città in Movimento con famiglie e mondo paralimpico’ è organizzata a scopo benefico e sarà preceduta alle 20.30 dalla preparazione con l’Atletica Falconara. All’arrivo tutti i nipoti ed i paralimpici riceveranno la medaglia celebrativa di Publiesse.

Questa nona edizione sarà anche l’occasione divertirsi e ridere a squarciagola con il re della risata Stefano Ranucci, alias ‘Rana’, festeggiare il secolo di vita della Falconarese Calcio 1919 e sancire il nuovo assetto organizzativo del Gruppo Amici per lo Sport: nei giorni scorsi il Gas è diventato Associazione di Promozione Sociale (Aps) con il presidente Tarcisio Pacetti, vice Diego Cardinali, segretaria Alessandra Silenzi, tesoriere Aldo Crescini. Componenti del consiglio direttivo sono Maurizio Andreoni, Dario Arcagni, Stefano Errani, Lorenzo Gambella, Tonino Valeri, consiglieri Anna Paola Ciannavei, Duilio Giaccani, Daniele Gianfelici, Emanuele Giorgini, Massimiliano Marinelli, Andrea Massei, Roberto Oreficini Rosi, Luca Savoiardi.