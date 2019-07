Nicola non si ferma più, il centauro anconetano domina anche in Piemonte

Ancora un successo per Nicola Di Piero, il centauro anconetano che non ha rivali nella sua classe. Il 34enne è andato a vincere anche a Roddi, in provincia di Cuneo, piazzandosi al secondo posto assoluto nel campionato italiano Trofeo Maxienduro & Scrambler FMI 2019, giunto alla terza delle 5 prove stagionali.

Di Piero (KTM 950 - MC Mariotti Loreto) si è confermato il più forte nella classe delle Maxienduro Bicilindriche: dopo aver trionfato nelle prime due tappe del Roma Motordays e di Spoleto, è andato a vincere anche sul circuito di Roddi, sul bel percorso disegnato dal Moto Club 100 Torri su scorrevoli strade bianche tra i vigneti delle Langhe. La gara ha impegnato i piloti per tre tornate del percorso, pari a 75 km complessivi, e quattro passaggi nella prova speciale fettucciata, tecnica e guidata, realizzata in un prato pianeggiante. Di Piero ha dominato per la terza volta la classe Maxienduro Twin, confermando il secondo posto nella classifica generale del campionato a sole 9 lunghezze dal leader Roberto Fantaguzzi, che a Roddi era di casa. Ma nel torneo delle enduro twin è sempre più al comando il pilota anconetano con 60 punti all’attivo, seguito a quota 45 dal veneto Mauro Ballardin (BMW - La Marca Trevigiana) e da Andrea Montanari (MC Winter Bikes) a quota 38.

