Weekend d'oro per Nicola Di Piero: doppio trionfo per il campione di motocross

Weekend d’oro per il campione di motocross anconetano Nicola Di Piero. Il 34enne ha vinto a Gorle (Bergamo) la quarta prova stagionale del Trofeo Maxienduro, categoria Bicilindriche e, non contento, ha trionfato pure al Trofeo Cross Country dell'Adriatico ad Arcevia.

Il primo successo è arrivato nell’ambito della kermesse dell’Enduro Alpini di Gorle, voluta dal pluricampione mondiale Giovanni Sala e organizzata dal Moto Club Chieve. Di Piero si è misurato con avversari di tutto rispetto su un tracciato dedicato all’enduro specialistico di altissimo livello. I piloti hanno esaltato il pubblico con spettacolari confronti gomito a gomito fino alla bandiera a scacchi. Il titolo della classe Maxienduro Bicilindriche è andato di nuovo a Nicola Di Piero (KTM 950 - MC Mariotti Loreto) davanti a Mauro Ballardin e Tommaso Monti. Grazie al successo in questa tappa, il campione anconetano porta a 80 punti il suo bottino in classifica generale, con un vantaggio di 18 lunghezze su Ballardin e 32 su Andrea Montanari. Ora l’appuntamento è per il gran finale del 6 ottobre a Chieve (Cremona).

Terminata la gara bergamasca, andata in scena sabato, Di Piero ha cambiato le gomme ed è partito alla volta di Arcevia, dove domenica ha partecipato e trionfato anche al Trofeo Cross Country dell'Adriatico. Il risultato? Scontato. La gara della categoria Maxienduro Bicilindriche se l'è aggiudicata Nicola, ovviamente. Non c’è che dire: un fine settimana da incorniciare per il centauro 34enne.