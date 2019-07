Tante novità in casa la Nef Osimo in vista del prossimo campionato di Serie b

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

La Nef Osimo sta lavorando in vista della prossima stagione di serie B. La società del presidente Sergio Serrani è già operativa per essere pronta in vista del nuovo campionato. Diverse le novità tra cui quella che vede Giulio Badino, figura già nota agli appassionati del volley osimano avendo rivestito il ruolo di aiuto allenatore/scout-video man di coach Roberto Masciarelli, nella nuova veste di Direttore Sportivo della società di Piazzale Bellini. “E’ un’avventura stimolante da parte mia – commenta il neo ds osimano – Diciamo che è una cosa che è venuta quasi normale da ambo le parti, visto l’ottimo rapporto che c’è con la società, e per le competenze che ho acquisito in questi anni nella mia esperienza di scouting. Partiamo dal presupposto che per la prossima stagione, come era scontato, sarà ancora nostro allenatore coach Roberto Masciarelli con cui ormai c’è piena e totale sintonia. La scorsa stagione abbiamo vinto una scommessa lanciando un ragazzo che in questa annata giocherà in A3, pertanto anche per questo campionato ci piacerebbe riuscire a replicarla. Detto questo il nostro obiettivo è far crescere questa società, che è una realtà già solida del volley regionale grazie anche ad un ottimo settore giovanile, e lavoriamo in questa direzione”. Ovviamente la nuova Nef Osimo 2019-20 sta già prendendo forma. “Sì i prossimi giorni annunceremo i primi movimenti in entrata ed uscita – conclude Badino – intanto posso già ufficializzare il nuovo staff tecnico della prima squadra per la prossima stagione: mister Roberto Masciarelli sarà coadiuvato da coach Giovanni Polidori, il nuovo preparatore atletico sarà Matteo Palmieri, mentre il fisioterapista è il riconfermato Claudio Riccobono”. Matteo Valeri Ufficio Stampa La Nef Volley Libertas Osimo