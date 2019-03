Tris falconarese per la Nazionale Italiana impegnata in Svezia

Sofia Luciani, Benedetta De Angelis e, ora, anche Erika Ferrara. Tris falconarese per la Nazionale Italiana di calcio a 5 femminile che dal primo al 4 aprile sarà impegnata in Svezia per una doppia amichevole contro la nazionale nordica. Gare all’Iscar Arena di Vetlanda, nella contea di Jönköping. La chiamata del ct Francesca Salvatore arriva alla 19enne in forza alla Citizens dopo l'ottima gara disputata domenica contro il Cagliari, vinta per 3-0 dalla falconaresi. Grazie anche alla Ferrara, autrice del secondo gol al termine di una splendida intuizione personale.

Per la giovane, originaria di Fermo ma da tempo residente a Falconara dove frequenta anche l’ultimo anno al liceo sportivo Cambi, si tratta della seconda convocazione in azzurro. Più esperte Luciani e De Angelis, da anni pilastri dell’Italfutsal femminile. Grande è la soddisfazione alla parte del PalaBadiali: il Città di Falconara è la squadra di Serie A che, in questa occasione, fornisce più giocatrici alla Nazionale.