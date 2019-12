Buon Natale Giovane Ancona, una cena per ripercorrere un anno di soddisfazioni

«Quello che investiamo nello sport non è solo un investimento per la società sportiva, ma sono anche investimenti per la società, per tirare dentro l’attività sportiva e la socialità i ragazzi che, altrimenti, resterebbero per strada». Ha ricordato così l’impegno nello sport per lui il presidente onorario Sergio Schiavoni, in occasione della cena di Natale della Giovane Ancona che, venerdì scorso, si è ritrovata al ristorante Rosso Conero di Varano.

In una serata in cui erano presenti anche rappresentanti dei quotidiani e del giornale on-line AnconaToday, l’attuale presidente Diego Franzoni ha ricordato le soddisfazioni del 2019 per la squadra, che ha concluso una stagione sportiva molto emozionante arrivando a disputare le fasi nazionale del campionato allievi e alla finale regionale per il campionato giovanissimi. «Posso dire però che le più grandi soddisfazioni sono state due: la prima vedere che Tommaso Casagrande (classe 2002) della categoria allievi che non riusciva a trovare spazio nelle squadre dove era militato, dopo un anno con noi, è diventato un portiere nella squadra juniores del Marina di Montemarciano. La seconda è stata quando un genitore di un ragazzo mi ha telefonato per segnalare il gesto virtuoso di fair play di un nostro giocatore, che aveva riportato la pace tra uno dei nostri e un avversario durante una partita. I nostri ragazzi sono molto richiesti da società di serie A e di serie B.

L’ottimo rapporto di collaborazione con l’Atalanta Bergamasca che ci sta facendo crescere». Una stagione molto positiva per la Giovane Ancona, che ha raggiunto il record di iscritti con 290 ragazzi. «E non vogliamo andare oltre poiché non riusciremmo a dare un buon servizio» ha ribadito Franzoni. Una bella soddisfazione che premia il lavoro svolto da tutti: dirigenti, tecnici, collaboratori. La società dorica ha anche organizzato per la settima volta il torneo internazionale di calcio per la categoria Giovanissimi, vinto quest’anno dal Sassuolo. Le ultime sono i due camp estivi dell’Atalanta che si terranno all’Aspio e ad Arcevia, oltre alla realizzazione dell’impianto di illuminazione a LED del campo di calcio a 8 sempre all’Aspio.

Alla serata hanno partecipato anche il presidente della Polisportiva Candia Andrea Vignini; il delegato allo sport della Arcidiocesi Ancona Osimo Don Dino Cecconi; Marco Cardinaletti della EuroCube, che ha seguito il progetto Europeo del bando Erasmus Sport “Keep Calm & Play Safe”; Claudio Grassini, che ha redatto la bozza del manifesto contro il doping nell’ambito del progetto “Keep Calm & Play Safe” e la signora Gabriella Schiavoni, moglie del presidente onorario Sergio. La serata è stata allietata da Jopier, performer anconetano, capace di portare allegria e coinvolgere i presenti.

Gallery