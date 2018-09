Motori, un anconetano sulla pista del Mini Challenge: ed è podio

Questo fine settimana si sono riaccesi i motori al Mini Challenge a Roma. Dopo la pausa estiva era tanta la voglia di riscatto per il pilota anconetano Andrea Bruno D’Angelo del team AB Corse - CarPoint e testimonial della Lega del Filo d’Oro di Osimo. Soprattutto dopo la debacle della volta scorsa per via della rottura dei pneumatici al Mugello quando era a bordo della sua Mini #77 in versione “Lite” del Challenge tricolore. Per D'Angelo la bella novità era l'affiancamento all’esperto driver e titolare del team marchigiano “Melatini Racing” Simone Melatini, con il quale ha diviso l’auto, lanciata ad alta velocità sul circuito Piero Taruffi di Vallelunga. Alla fine Andrea si fa valere e brucia quasi tutti gli avversari, classificandosi secondo e conquistando il podio (GUARDA IL VIDEO).

«Ero carico per affrontare al meglio questa penultima tappa - ha detto D'Angelo - sono entusiasta di condividere la mia vettura con il mio amico preparatore Simone Melatini, che ha indossato nuovamente tuta e casco dopo 2 anni di stop. Sono motivato per questa nuova avventura, una sfida tutta marchigiana, dove potrò confrontarmi fianco a fianco con colui che, solitamente, segue la mia vettura dal box». Simone è infatti, il capo macchina del pilota dorico e questa volta è stato anche suo compagno di squadra.

Il programma

Questo il programma del ricco weekend di gara laziale, con l’inizio delle prove libere venerdì 7 Settembre dalle ore 10.40 e dalle 15.25, Sabato 8 le qualifiche dalle ore 11.45 a seguire Gara 1 alle 18.00 e Gara 2 Domenica 9 Settembre alle 11.30. Le gare come al solito si svolgono sul tempo di 25’ più 1 giro e vengono sempre seguite con le dirette streaming al sito Mini.it e nella pagina Facebook MiniChallenge ed in differita sul canale MotorTrend – DMAX. I prossimi appuntamenti del Mini Challenge 2018: 6/7 Ottobre Autodromo di Monza.