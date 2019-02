Calcio 1° Categoria, il Montemarciano non molla ma i Portuali conquistano 3 punti

Punti pesantissimi quelli conquistati dai Portuali Calcio Ancona nel match odierno con il Montemarciano. Dinanzi al pubblico amico del Federale Paolinelli, i Dockers giocano con carattere e personalità sfruttando, nel migliore dei modi, gli episodi. Primo fra tutti l'espulsione nella ripresa del portiere avversario Benni che ha inciso notevolmente sulla storia della gara. In un match condizionato dal forte vento è buonissimo l'approccio dei padroni di casa bravi, ed autoritari, nel prendere sin da subito il controllo del gioco. La rete del vantaggio arriva al quindicesimo quando Canda, su invito di Mattia Orciani, prende in velocità la difesa del Montemarciano e dinanzi all'estremo ospite non si fa ipnotizzare realizzando l'1-0. Gli ospiti inizialmente accusano il colpo ma poi reagiscono. Al quarantaduesimo arriva il pareggio di Pellonara che trova una conclusione velenosa quel tanto che basta da non lasciar scampo ad Occhiodoro. Dopo l'1-1 della prima frazione la ripresa si apre con l'episodio sopracitato dell'espulsione. Benni, nel tentativo di fermare Canda lanciato a rete, tocca la palla con la mano fuori dall'area e viene espulso dal direttore di gara. In superiorità numerica i Portuali aumentano i ritmi e mettono alle corde l'avversario. E' il minuto sessantacinque quando Rinaldi pesca Domenichelli che da pochi passi realizza il 2-1. Nonostante l'uomo in meno il Montemarciano è duro a morire e lo dimostra dieci giri di lancetta più tardi. Il solito Pellonara si incunea tra le maglie della difesa di casa e deposita in fondo al sacco per il 2-2. Ceccarelli vuole vincere e i cambi lo testimoniano in modo tangibile. Proprio uno dei subentrati, nella fattispecie Boukal, è il più lesto a raccogliere una mischia in area di rigore all'ottantesimo e realizzare la rete del 3-2 che regala ai Dockers una posta in palio dal valore inestimabile in chiave salvezza.

PORTUALI CALCIO ANCONA - MONTEMARCIANO 3-2

PORTUALI CALCIO ANCONA: Occhiodoro, Angioletti, Gatti, Tunnera, Santarelli, Orciani, Rinaldi (Dal 79' Boukal), Manoni (Dal 79' Pizzichini), Canda (Dal 83' Lombardi T.), Rossetti (Dal 55' Persiani), Domenichelli (Dal 89' Lodigiani) All. Ceccarelli

MONTEMARCIANO: Benni, Baccelli, Bordoni (Dal 89' Romagnoli), Rasicci, Santini (Dal 73' Cardinali), Ippoliti, Latini, Carra, Brunori (Dal 57' Fossi), Rossetti (Dal 70' Martarelli), Pellonara All. Spadini

Arbitro: Ulisse di Macerata

Reti: 14’ Canda, 42' e 75' Pellonara, 65' Domenichelli, 80' Boukal

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!