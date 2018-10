L’azienda Moncaro entra nel team Lardini Volley

L’azienda vitivinicola Moncaro entra nel team Lardini Volley come sponsor di maglia della formazione di serie A1. Un ingresso di prestigio per il club filottranese, perché Moncaro rappresenta un’eccellenza non solo regionale, considerando che il 55% del fatturato deriva dalla distribuzione del marchio nei mercati esteri, dall’Asia all’Europa ed agli Stati Uniti.

Fin dalla nascita, nel 1964, Moncaro si è caratterizzata per il forte radicamento al territorio marchigiano ed al suo ambiente. L’azienda ha le tre sedi di produzione e i suoi vigneti nelle aree vitivinicole più importanti della regione: la sede amministrativa e la cantina storica si trovano a Montecarotto, gli altri due stabilimenti sono situati a Camerano e ad Acquaviva Picena dove vengono prodotti, affinati e invecchiati i vini tipici delle rispettive zone di produzione. Il 94% della superficie è destinato alla produzione di vini D.O.C. e I.G.T. Moncaro è dotata di un Sistema Qualità che copre tutta la filiera aziendale: dalla ricerca allo sviluppo, dalla produzione fino alla vendita. Un sistema di perfetta rintracciabilità che, tenendo sotto controllo tutte le fasi della produzione dal vigneto alla bottiglia, permette di risalire in maniera univoca dal numero di lotto della bottiglia alle uve e, di conseguenza, al vigneto di provenienza.

“Investire nel territorio è una delle priorità di Moncaro – afferma il Presidente Doriano Marchetti –, farlo attraverso una realtà sportiva locale e di grande prestigio come la squadra di serie A volley femminile di Filottrano è un onore. Siamo certi che questa operazione ci porterà dei grandi benefici di immagine e siamo felici di poter contribuire allo sviluppo reciproco, accostando il marchio Moncaro a questa società. Lo sport per noi è sinonimo di salute e sana competitività e il nostro obiettivo è quello di perseguire questi valori insieme in questa nuova collaborazione”.

“Con grande entusiasmo dò il benvenuto alla Moncaro nella nostra “squadra” – sottolinea il presidente della Pallavolo Filottrano, Renzo Gobbi –. Un’altra eccellenza imprenditoriale affianca la nostra realtà con il suo marchio, che rappresenta al meglio i valori, la qualità e il cuore di questa regione. Siamo lieti di poter veicolare il brand Moncaro attraverso la nostra massima espressione sportiva”.