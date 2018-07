Memorial Andrea Ferri, la Nuova Folgore sul podio aiuta la fondazione Salesi

Non c’è miglior modo di ricordare un collega, un giornalista scomparso prematuramente con un gesto di solidarietà perché è sempre stato nel segno della beneficenza il memorial Andrea Ferri che, quest’anno, alla sua 4° edizione ha coinvolto numerose associazioni e squadre di calcio. Tra questi ci sono anche gli esordienti 2006 della Nuova Folgore. La squadra anconetana allenata da mister Pippo Gasparrini ha dato prova di calcio arrivando seconda in tutto il torneo, costretta a piegarsi solo sul campo della finale contro la Jesina, che ha vinto 2 a 1 conquistando il primo posto. Ma la Nuova Folgore ha anche prova di solidarietà come giusto che fosse, strappando un assegno da 200 euro, vero riconoscimento portato ieri mattina in trionfo direttamente all’ospedale Salesi.

Il trofeo Andrea Ferri, riservato a Giovanissimi ed Esordienti, è stato organizzato dalla Labor e dall’associazione Andrea Ferri che, ogni anno, in memoria del giornalista del Corriere Adriatico scomparso troppo presto, mette a disposizione delle squadre circa 2mila euro da devolvere ad associazioni benefiche scelte dalle stesse vincitrici. Anche per questo il memorial Andrea Ferri resta unico nel suo genere. Ma quest’anno i vincitori assoluti tra i Giovanissimi sono stati i ragazzi della Vigor Senigallia, anche se merito sportivo di aver dato vita a gare sudate e combattute va dato anche alla Giovane Ancona, alla Junior Jesina e all’Osimana. Nel torneo esordienti vince la Jesina dopo una finale davvero entusiasmante con la Nuova Folgore per cui i complimenti vanno davvero a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa giornata di sport e solidarietà.