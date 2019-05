Medemblik Regatta Giorgia Speciale sfiora il podio

MEDEMBLIK - Epilogo entusiasmante per Giorgia Speciale nella 35° edizione della Medemblik Regatta: ammessa, dopo quattro giornate di regate, alla Medal Race (regata conclusiva che determina la top-ten finale, nei più prestigiosi eventi internazionali), chiude la prova finale in sesta posizione e si classifica al quarto posto della classifica generale.



Vince la 35° Medemblik Regatta la Campionessa Europea ed iridata in carica, l’Olandese Lilian de Geus, seguita sul podio dalla Danese Laerke Buhl Hansen e dalla Polacca Zofia Noceti Klepacka, vincitrice della Medemblik Regatta lo scorso anno. Giorgia Speciale è la miglior Italiana in classifica generale: Flavia Tartaglini chiude in quinta posizione, Laura Linares in ottava.

«Sono orgogliosa di questo quarto posto, perché nel corso della manifestazione ho dimostrato di poter essere costante in tutte le condizioni: il vento, prevalentemente da terra e molto oscillante, era difficile da leggere e rendeva le scelte tattiche complicate. Sono felice anche perché, nel corso della settimana, non sono mai uscita dalla top-ten, migliorando i miei piazzamenti di giorno in giorno. Sei mesi, duri e non sempre facili, di allenamenti e regate nella categoria Senior stanno iniziando a dare i propri frutti, guardo con entusiasmo al futuro» il commento di Giorgia Speciale.