Martìn Castrogiovanni ad Ancona: «Bello essere qui e ritrovare il mio primo allenatore»

«E' bello venire qui e ritrovare Adrian di Giusto, il mio primo allenatore. L'Academy sta andando benissimo, avevamo iniziato sei anni fa con diversi giovani e adesso i nostri numeri sono aumentati moltissimo. Il nostro scopo? Lavorare con impegno per ridare a questo sport tutte le emozioni che ci ha dato in questi anni. Vedere tanti giovani fa piacere, sono loro il futuro di questo movimento. Il vero valore della palla ovale». Lo ha detto l'ex pilone della nazionale italiana di rugby Martìn Castrogiovanni, che ieri pomeriggio era al campo della palla ovale Nelson Mandela per la "Castro Rugby Academy On the road". Il campione azzurro ha assistito agli allenamenti delle formazioni giovanili biancoverdi dando il suo contributo da bordocampo. Successivamente, nella club house, Castrogiovanni ha partecipato insieme all'amico e dt dell'URA Adrian di Giusto ad un incontro con genitori e atleti dove si è prestato a tutte le domande dei presenti. «Bello rivedere Martìn Castrogiovanni, bello ricordare il pezzo di vita insieme e tutte le emozioni che ci legano da sempre» ha detto Di Giusto. Al termine del pomeriggio foto e autografi per tutti.

Presente anche Fabio Sturani, in rappresentanza della Regione Marche. «Un orgoglio avere Martìn Castrogiovanni come nostro ospite. Speriamo ci possano essere altre occasioni perché è stato bellissimo vedere un campione del genere allenarsi con i nostri giovani» ha detto Ernesto Cimino, presidente Unione Rugbistica Anconitana.