Marini sempre al top, bis in Coppa del Mondo under 20

Tommaso Marini sigla il bis in Coppa del Mondo under 20 di fioretto maschile. A Leszno il fiorettista marchigiano dell’ UBI Banca Club Scherma Jesi da continuità al successo ottenuto ad Aix En Provence in Francia a metà gennaio, tornando sul gradino più alto del podio. La finale ha visto l'azzurro superare il russo Kirill Borodachev per 15-5, dopo che in semifinale ha fermato l’altro portacolori russo, Vladislav Mylnikov col punteggio di 15- 12.

In precedenza, Tommaso Marini aveva sconfitto nettamente, col punteggio di 15-5, il giapponese Yuto Ueno. Una prestazione davvero notevole quella del ragazzo classe 2000 che mette un altro sigillo per, riuscire a conquistare anche quest’anno, il titolo di campione di coppa del mondo under 20.