Sarà Marco Marrone a guidare la Juniores della Nuova Folgore

Novità in casa della Nuova Folgore, con la società che ha deciso di affidare la panchina della Juniores a Marco Marrone, 47 anni tecnico di provata esperienza che già in passato aveva guidato anche la prima squadra sempre della Nuova Folgore. A spiegare l'intero progetto e come sarà composta la stessa Juniores il tecnico Marco Marrone: «In questa settimana andremo ad effettuare nelle giornate di lunedi e mercoledi due test al campo di rugby alle Palombare per valutare la condizione generale di questi ragazzi».

La preparazione vera e propria scatterà lunedì 2 settembre al Sorrentino di Collemarino impianto che peraltro è gestito dalla Nuova Folgore. «Il nostro obiettivo è far crescere i ragazzi per poi lanciarli in prima squadra sempre che non finiscano altrove prelevati da società di categoria superiore come spesso accade». Preparazione a parte come sarà questo nuovo gruppo che mr. Marrone sarà chiamato a guidare: «Andrò a lavorare con ragazzi del 2001, 2002, 2003 che peraltro già ho avuto modo di conoscere. A questi si dovranno aggiungere altri elementi. La voglia di cominciare è davvero tanta anche per il fatto che questa squadra lo scorso anno per un punto non è riuscita a conquistare il pass per disputare il campionato regionale Juniores. La preparazione verrà effettuata a Collemarino cosi come gli allenamenti mentre le partite in casa si giocheranno a Vallemiano».