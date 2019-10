Mezza Maratona Città di Ancona: al via la 6a edizione

La Sef Stamura ASD ripropone alla città, dopo il grande successo dell’edizioni precedenti con oltre 2000 atleti partecipanti, la “Mezza maratona Città di Ancona”, inserita nel calendario Nazionale della FIDAL La gara competitiva su strada di km 21,097 si articola sia per le vie centrali della città che in una delle strade più suggestive della nostra regione: la strada di “Portonovo” in cui le delicate colline, lo sfondo del Monte Conero ed il panorama del mare Adriatico aprono il cuore e corroborano lo spirito regalando sensazioni indimenticabili. In questo percorso tecnicamente impegnativo per la presenza, dopo i primi 3 chilometri piuttosto pianeggianti, di un saliscendi dalla altimetria rilevante, si cimenteranno gli atleti che parteciperanno alla gara competitiva dei 21.094 Km, classica distanza di Mezza Maratona, e gli appassionati della gara di 10 Km non competitiva I primi arriveranno sino alla rotatoria di Portonovo per poi fare ritorno, lungo il medesimo tratto, verso il monumento ai Caduti del Passetto, i secondi faranno ritorno alla partenza dopo aver oltrepassato il ponte di Pietralacroce.

Ma ovviamente tutti possono partecipare perché è stata organizzata, anche quest’anno, la Stracittadina di 4 Km aperta a tutti, che in ricordo delle vecchie competizioni su strada e del Palio di Ancona, interesserà il Viale della Vittoria, Corso Garibaldi e Corso Stamira. La manifestazione prevede anche il sesto raduno di Nordic Walking Marche nel percorso dei 10 Km. Presente anche quest’anno il progetto “Kids Marathon - Nessuno Escluso” in collaborazione con il Provveditorato agli studi di Ancona riservato a tutte alle classi quinte della scuola primaria e alle scuole secondarie di primo grado del Comune di Ancona, manifestazione per classi che si terrà il 24 ottobre giovedì di mattina presso il Campo di Atletica Italico Conti Per la prima volta la mezza maratona partecipa al progetto internazionale per la tutela dell’ambiente ZERO WASTE BLUE, il quale capitalizza ed estende la metodologia, gli strumenti informatici e la conoscenza acquisiti nel precedente progetto “Zero Waste - Zero Waste Adriatic net for events and festivals”.