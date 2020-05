Crisi dello sport, Malagò risponde alla sindaca: «Al Ministero numerose proposte»

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha risposto alla proposta avanzata nelle scorse settimane dalla sindaca Valeria Mancinelli in merito alla defiscalizzazione delle sponsorizzazioni e dei contributi che sostengono il comparto sportivo, ringraziandola per la sua iniziativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Comprendo perfettamente - scrive Giovanni Malagò nella lettera inviata al sindaco - la difficile situazione da lei rappresentata, che è purtroppo comune a quella di migliaia di Comuni italiani e migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche che costituiscono la linfa vitale del nostro ordinamento sportivo, così come condivido le sue parole in merito alla straordinaria valenza sociale dello sport. Proprio per questa ragione, con specifico riferimento alle misure di sostegno economico in favore del mondo dello sport, lo scorso 12 marzo ho chiesto espressamente ai singoli organismi riconosciuti dal Coni di rappresentare i profili di criticità più evidenti relativi alla singola realtà sportiva di riferimento e, nel contempo, di formulare proposte serie e concrete che possano essere sostenibili per il bilancio dello Stato ed efficaci per la sopravvivenza delle realtà associative. Dopo avere ricevuto e raccolto le varie istanze, il Coni ha svolto un lavoro di sintesi e ha scritto una nota ufficiale al Ministro dello Sport attraverso la quale sono state avanzate numerose proposte, alcune delle quali sono state adottate e a cui ne seguiranno certamente altre, tenuto conto della sensibilità e attenzione che il Ministero dello Sport nutre nei confronti del comparto».