Luciana Mosconi, avvio horror con 5 sconfitte su 5: ma il coach Regini non si tocca

Paolo Regini non si tocca. E’ la decisione della Luciana Mosconi Ancona che, nonostante l’inizio horror (5 sconfitte su 5) ha scelto di rinnovare la fiducia al suo coach. L’annuncio spiazza tutti coloro che si aspettavano l’esonero dopo l’ennesimo k.o. a Faenza. E invece no. Nonostante l’ultimo posto, a quota zero punti, nella classifica del campionato di basket di serie B, la Stamura va avanti con Regini, come confermato in una nota.

«Il cda societario, nonostante i negativi risultati ottenuti dalla squadra in questa prima parte di campionato, ha deciso di riporre la massima fiducia in coach Paolo Regini, così come al suo staff e all’intero organico - si legge -. La società intende pertanto proseguire con i programmi fatti a inizio stagione, riponendo su tecnico e giocatori la massima stima e confidando in una pronta ripresa a livello di risultati conseguiti sul campo». E’ chiaro che la prova della verità sarà domenica al PalaPrometeo contro Cento: un ostacolo durissimo, ma sbagliare ancora non è ammesso.