Trasferta amara per la Sampress Loreto, clamorosa sconfitta a Lucera

Clamoroso a Lucera. La Sampress cede i tre punti ai padroni di casa incassando la prima sconfitta esterna stagionale, secondo complessiva, e regalando ai pugliesi il primo successo pieno del loro campionato. Giornata storta per i ragazzi di Giannini più fallosi ed imprecisi del solito ma anche meno determinati di quanto fatto vedere nelle precedenti sei uscite. Privi di Leoni e Massaccesi, la squadra è ripartita dal sestetto che aveva lasciato solo le briciole a Foligno con Giuliani opposto a Scuffia, Spescha e Nobili a schiacciare e ricevere, Stoico e Orazi centrali, Dignani libero. Sulla sua strada la Sampress ha trovato una Diesse Group partita timorosa ma poi sempre più convinta di poter sovvertire il pronostico e regalarsi una giornata da protagonista. Coach Giannini ha cercato soluzioni nella sua panchina inserendo Angeli, Torregiani e Ferri, ma Loreto ha dato l’impressione di essere incappata nella classica giornata storta nella quale nulla è andata come si era preparato in settimana. Le contemporanee sconfitte di Pineto e San Giustino erano un’occasione per issarsi al secondo posto in solitaria a 2 punti da Fano. Domenica in casa contro Striketeam Monteluce, primo di due turni interni consecutivi, sarà l’occasione per archiviare subito la brutta serata e ripartire di slancio contando anche di recuperare gli indisponibili.

