Loreto si allena al triangolare in attesa del campionato

Vittoria contro San Giustino, sconfitta al tie break contro Fano. La Nova Volley si è aggiudicata il torneo di Fano, triangolare sulla distanza dei due set su tre. Test probanti che hanno dato utili indicazioni a coach Giannini. «È particolarmente gratificante quando la squadra applica in partita quello che abbiamo provato in allenamento – ha detto il tecnico neroverde – perché significa che c’è attenzione al lavoro e i giocatori credono in quello che fanno». Vittoria netta contro San Giustino e sconfitta al tiebreak contro Fano, comunque sufficiente per portarsi a casa il 1’ trofeo stagionale.

«Senza Nobili e con Alessandrini ancora precauzionalmente a riposo, abbiamo trovato in Angeli ed anche in Torregiani dei protagonisti importanti, giovani ma già capaci di prendersi delle responsabilità. Accanto a tutti gli altri, è emersa una prestazione soddisfacente».

Mercoledì ancora squadra in campo al Palaserenelli contro la Gibam Fano con inizio alle 20 subito dopo la sessione di allenamento che la Lube Civitanova ha chiesto di poter disputare al Palaserenelli.

Tabellino:

Gibam Fano – Sampress Nova Volley 2-1: 25-17; 24-26; 15-10

Sampress Nova Volley – San Giustino 2-0: 25-18; 25-22

Gibam Fano – San Giustino: 0-2