Le 13enni terribili della Nova volano alto

La Nova Volley Loreto 2014 ha ottenuto il suo primo storico trionfo a livello giovanile laureandosi campione regionale under 13 femminile. Tra le anconetane bene anche la Pallavolo Collemarino, giunta al quarto posto. Nel suggestivo scenario di Piazza del Popolo a Fermo sede delle finali regionali, la squadra allenata da Martina Mataloni ed Evelyn Bonifazi ha alzato al cielo il trofeo dopo che nel pomeriggio, nella finale a tre, aveva superato prima Volley Angels Project e poi Team 80 Gabicce. Raggiante sul palco il presidente Franco Massaccessi che ha ricevuto i complimenti di Franco Brasili, Presidente del Comitato Regionale Marche della Fipav, i direttori tecnici Romano Giannini e Veronica Mariani, la squadra e lo staff che hanno ottenuto un risultato storico ed insperato grazie ad una crescita costante nel corso della stagione. Ecco i nomi delle ragazze della squadra: Alice Attili, Ludovica Ascani, Chiara Ciullo, Nicole Granato, Marta Papini, Michela Montevecchio, Veronica Di Rienzo, Roberta Offidani, Alessia Rustichelli, Grisilda Lako.

«Le ragazze sono state splendide e si meritano questo successo – ha detto coach Martina Mataloni – che va condiviso con le loro famiglie e la società che ha creduto in questo gruppo e ci ha consentito di lavorare al meglio cogliendo oggi un successo fantastico e meritato”.

Per il presidente della Nova Volley Franco Massaccesi un successo che è un punto di partenza. “Quando siamo partiti con il progetto della Nova Volley ci siamo posti l’obiettivo di far sì che il settore giovanile di Loreto che per anni ha prodotto ottimi giocatori e giocatrici, tornasse nel giro di pochi anni ad essere vincente ed a dare quel contributo alla pallavolo regionale e nazionale che ci si attende da una piazza prestigiosa e blasonata. A distanza di 4 anni portiamo a casa questo successo al quale contiamo ne seguano altri nei prossimi anni e per i quali continueremo a lavorare con convinzione. La squadra maschile di serie B è un grande vanto ed un’importante vetrina per tutti quei giovani che possono avvicinarsi alla pallavolo ed innamorarsene come accaduto a tutti noi come accaduto anche a queste ragazze».