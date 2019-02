Lollo, la solidarietà continua sotto rete con Piccinini ed Egonu

Una partita di pallavolo come momento di aggregazione e svago, ma anche di sostegno e solidarietà. Una partita di pallavolo come occasione per partecipare alla ben più importante “partita” di Lorenzo Farinelli, per tutti Lollo, medico 34enne di Ancona a cui è stato diagnosticato il Linfoma non-Hodgkin, un tumore che dopo mesi di terapia si è rivelato chemio-resistente. La Lardini Volley, in collaborazione con il gruppo fotografico “La Notte” e la partecipazione dell’Agil Volley Novara, ha scelto la gara di domenica prossima, 10 febbraio, quando al PalaBaldinelli sarà di scena la Igor Gorgonzola fresca vincitrice della Coppa Italia, per dar luogo ad una lotteria che metterà in palio 18 fotografie naturalistiche (70x50 cm.) realizzate da alcuni fotografi amatoriali in luoghi remoti e suggestivi del nord Europa, immagini a cui saranno abbinati maglie e capi di abbigliamento delle campionesse protagoniste della sfida in campo. L’obiettivo dell’iniziativa, resa possibile grazie alla generosità mostrata dal gruppo “La Notte” e dalla società novarese (che ha messo a disposizione alcune maglie autografate), è quello di contribuire alle ingenti spese necessarie affinché Lorenzo possa sottoporsi negli Stati Uniti a delle cure sperimentali. La raccolta fondi, ideata dagli amici più stretti del medico anconetano e lanciata sul sito salviamoLo.it e attraverso la piattaforma GoFoundMe (www.gofundme.com/salviamolo), ha già permesso di raggiungere la considerevole cifre di 500mila euro, ma si tratta solamente di uno step iniziale per aiutare il medico dorico Lorenzo Farinelli e in generale la ricerca scientifica sul protocollo sperimentale “Car-T”.

Promozione Tesserati Fipav. Per consentire una massima diffusione dell’iniziativa e per condividere lo spettacolo di una sfida che vedrà in campo

tre campionesse del mondo (Paola Cardullo da una parte, Francesca Piccinini e la serba Stefana Veljkovic dall’altra) e due argenti mondiali (Paola Egonu e Cristina Chirichella), la Lardini Volley Filottrano, in collaborazione con il Comitato Regionale Fipav Marche, ha attivato una speciale promozione che permetterà ai tesserati Fipav di ogni età dei club marchigiani di accedere al palasport al costo di 5 euro. Per aderire alla promozione è necessario inviare una mail a marketing@pallavolofilottrano.it entro e non oltre le ore 19:00 di venerdì 8 febbraio, indicando il nome della società e il numero di biglietti richiesti. Il ritiro dei tagliandi e il relativo pagamento verranno effettuati il giorno della partita alla biglietteria del PalaBaldinelli dalle ore 15:30. Inoltre, nel corso della partita, la Lardini Volley Filottrano premierà con una sorpresa i tre gruppi più numerosi.