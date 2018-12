Portuali ancora fermi all'ultimo posto, a Castelplanio altra sconfitta

CASTELPLANIO (AN)- Non riescono a invertire la tendenza negativa i Portuali Calcio Ancona, ancora fermi all'ultimo posto in classifica nel Girone B di Prima Categoria. I dockers escono sconfitti 3-1 dal campo delle Torri Castelplanio pagando uno sfortunato inizio di gara dove i padroni di casa hanno sfruttato al meglio quanto gli è capitato. Nell'arco della prima mezz'ora Sorana, Casturà e Pacini hanno realizzato le tre reti che si sono rivelate determinanti ai fini dell'incontro, mettendo inevitabilmente il match in salita per gli ospiti già dalle battute iniziali. Per la banda Ceccarelli c'è da segnalare la buona reazione dopo il pesante passivo che si è tramutata in una serie di occasioni da goal a cavallo di fine primo tempo e inizio ripresa. Il goal della bandiera ha portato la firma, al minuto settantatre di Mattia Rossetti, apparso anche a Castelplanio tra i migliori dei suoi. Non resta che aspettare di recuperare definitivamente alcuni effettivi e trarre nuove energie dal mercato di riparazione. In settimana sono attesi i primi annunci per cercare di risollevare una graduatoria che attualmente non sorride affatto alla compagine dorica.

