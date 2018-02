Anconitana di nuovo in campo, scatta la prevendita per il match contro Le Torri

Unica squadra ad aver battuto l'Anconitana in questo campionato, Le Torri cercano nuovamente l'impresa questa volta a Jesi, allo stadio Pacifico Carotti. I dorici invece vengono dalla bella vittoria contro il fanalino di coda Arcevia e sono sempre più al comando del girone.

Per agevolare il compito dei supporters che vorranno seguire le sorti dei biancorossi nella trasferta di domenica prossima (inizio ore 15) vi segnaliamo i punti dove si potranno acquistare i biglietti in prevendita al costo di 6 euro :

PUNTI;

-Car Caffè, via Vallemiano 33;

-Punto Enel, via Torresi 11b / Piazza d'Armi 5;

-Sun Island Caffè, Via Tronto 4/A Torrette .