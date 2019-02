Anconitana con le polveri bagnate, solo un pari con l’ultima in classifica

Stop inaspettato al Comunale di Pergola, casa della Laurentina ultima in classifica. Finisce 0-0, per l’Anconitana la vittoria del campionato resta una pratica vicina alla chiusura ma in casa biancorossa ci si dovrà guardare in faccia dopo risultato e prestazione maturati contro il fanalino di coda. La vittoria con il Villa San Martino non aveva fatto lustrare gli occhi per brillantezza di gioco e oggi la partita se n’è andata senza gol e con troppi sbadigli.

Primo tempo da noia con la Laurentina che tiene a bada i pochi tentativi del trio d’attacco biancorosso. L’unico sussulto c’è al quarto d’ora con il controllo rocambolesco di Fontana che rischia l’autogol, poi si torna a sbadigliare. Al 22’ Scalella, all’esordio stagionale, accusa un problema muscolare e costringe Nocera al primo cambio in favore di Zagaglia. Il magro copione resta lo stesso anche nella ripresa con l’Anconitana leziosa e gli avversari che tengono bene in difesa anche grazie ai (troppi) lanci lunghi. Al 67’ Mastronunzio cade in area e chiede il rigore ma l’arbitro rileva una rimessa da fondocampo. Fino all’80’ da annotare ci sono solo le sostituzioni e il gol di testa divorato da Trombetta a porta vuota. Poco dopo i biancorossi chiedono il calcio di rigore per un sospetto controllo di mano di Fontana in area di rigore, ma l’arbitro lascia proseguire. L’assedio nei 4 minuti di recupero porta solo al miracolo di Morresi che blocca sulla linea di porta la conclusione di Tomassini.