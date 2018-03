300 timonieri da 20 Paesi, tutto pronto a Marina Dorica per l'Europa Laser Cup

Mancano meno di 48 ore al segnale di avviso della prima prova dell'Europa Laser Cup – Ancona, unica tappa italiana del circuito continentale di regate riservate al Laser, il singolo olimpico più diffuso al mondo che, dal 1972 (anno di lancio della barca) a oggi, è stato fabbricato in oltre 200mila esemplari.

Grande fermento da questa mattina nell’area derive (lato Est) di Marina Dorica, ben riconoscibile a tutti perché adeguatamente personalizzata con le insegne del circolo organizzatore e di tutti i partner istituzionali e commerciali della manifestazione. E’ infatti in questa zona del porto turistico anconetano che è stato allestito il villaggio dell’evento con tanto di parco barche e scivoli alaggio/varo delle imbarcazioni, parcheggio, deposito carrelli, race office, jury office, spogliatoi, servizi igienici e pontili per l’ormeggio delle barche deputate all’assistenza e all’ospitalità. Al villaggio, animato dal frenetico brulichio dei grandi eventi sportivi, sono già arrivati in 262 concorrenti e altri sono attesi nelle prossime ore, con la partenza della prima prova, prevista sabato alle 13. I concorrenti gareggeranno in due campi di regata, con le boe disposte a quadrilatero, posizionati a Nord e Sud-Est del porto commerciale per regatare in sicurezza, liberando gli spazi di manovra a navi e traghetti da e verso l’imboccatura, in una cornice unica in cui le bellezze paesaggistiche della Riviera del Conero incontrano la monumentalità della città vecchia.

“Massima attenzione – fanno sapere gli organizzatori - è stata data ai dettagli a mare ma anche a terra affinché la manifestazione sia un biglietto da visita per il porto, per Ancona e per le Marche in genere”: a cominciare dal servizio di ristorazione ai partecipanti, che servirà soltanto prodotti del territorio a una speciale guida stampata e disponibile anche online con le indicazioni di varie facilities e i suggerimenti per brevi itinerari turistici a pochi chilometri dal parco barche, fino al sevizio di courtesy car per la Giuria internazionale dell’evento, offerto dalla Frentauto con vetture dei brand Peugeot e Skoda.

Gli iscritti provengono da 20 Paesi comunitari e non (Austria, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, India, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Principato di Monaco, Polonia, Repubblica Sudafricana, Romania, Svezia, Ucraina, Ungheria), ben 152 gli azzurri ad aver risposto alla chiamata di Ancona, suddivisi nelle categorie Laser Standard (singolo olimpico maschile), Laser Radial (singolo olimpico femminile), Laser Radial maschile, Laser 4.7(singolo maschile e femminile giovanile). Il programma prevede stazze e test pre-gara domani, le competizioni vere e proprie inizieranno invece il 31 marzo e andranno avanti fino al 3 aprile, due le manche previste in ogni giornata di regate con uno scarto del peggior parziale. L’evento è organizzato dalla SEF Stamura, società che vanta oltre un secolo di tradizione, promozione e successi sportivi, (già insignita del Stella d’Oro e del Collare d’Oro per meriti sportivi), fondata nel 1907 e attualmente attiva nella vela, judo, aikido, e atletica, con il supporto di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Marina Dorica, Frittelli Maritime Group, Adria Ferries, Cantiere delle Marche, Prometeo Estra, Alessandro Archibugi e Figlio, Icop, e con il patrocinio di EurILCA, Federazione Italiana Vela, Regione Marche, Coni Marche, Comune di Ancona, Unione Italiana Stampa Sportiva Marche, Panathlon Club Ancona.