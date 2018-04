Europa Cup Laser, day 3 nel segno di Edoardo LIbri

Un guasto al sistema software deputato all'elaborazione delle classifiche e il bel tempo che ha consentito lo svolgimento di 3 belle prove sono stati al centro della terza giornata di regate all'Europa Cup Laser,svoltasi ieri, lunedì di Pasquetta 2 aprile, nel golfo di Ancona.

Visto lo Scirocco, steso uniformemente sul campo di regata e cresciuto da 6 a 16 nodi, il Comitato di regata ha deciso di sfruttare la clemenza di Eolo per portare a termine il maggior numero di prove possibili. Così, i primi a partire sono stati i Laser 4.7, fino a quel momento fermi con i parziali a zero. Nella categoria giovanile, festeggiano Antonio Persico (2-6-2il suo score giornaliero), seguito da Attilio Borio e dallo svizzero Antonis Bellanger. Prima femminile la civitanovese Maria Giulia Cicchinè, (già medaglia di bronzo al campionato europeo juniores dello scorso anno), giovane promessa del Club Vela Portocivitanova.

Il terzo giorno della kermesse dorica ha sorriso anche a Edoardo Libri, 19enne velista della SEF Stamura (club promotore dell'evento), secondo overall fra i Laser Standard con un 9, un bfd (squalifica) e un primo di giornata. Leader della classifica provvisoria è il polacco Wojciech Klimaszewski (3-bfd-3) con l'indiano Vishnu Saravanan in terza posizione. Da segnalare anche il quarto posto di Claudio Natale (CV Portocivitanova) mentre l'altro stamurino in gara, Jacopo Gilioli, è attualmente 18esimo.

Fra i Laser Radial, i più numerosi nella gara anconetana, in testa alla classifica c'è l'italiano Matteo Paulon (6-2-1 nelle manches di ieri) davanti al finlandese Joakim Svinhufvud e all'altro azzurro Jacopo Gandrus. Il civitanovese Giorgio Traini versa ora in 37esima posizione mentre Alice Cortesi (LNI Porto S. Giorgio) lo segue staccata di cinque posizioni nella classifica generale provvisoria. Attualmente è in corso la quinta prova della tappa (la prima di oggi) con mare calmo e Scirocco fra i 10 e i 12 nodi. Il Comitato non ha ancora comunicato, al momento, se i concorrenti concluderanno il campionato disputando anche la sesta prova mentre la premiazione è stata posticipata alle 17.30 e sisvolgerà nella piazzetta di Marina Dorica.