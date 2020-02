La Lardini Volley al fianco della Fondazione Michele Scarponi

La Lardini Volley scende in campo al fianco della Fondazione Michele Scarponi Onlus con lo scopo di promuovere la sicurezza stradale e mantenere vivo il ricordo del campione filottranese. In occasione della gara del campionato di serie A1 di domani sera con la Bartoccini Fortinfissi Perugia sarà presente all’ingresso del PalaTriccoli di Jesi uno spazio informativo sulle attività della Fondazione, inoltre i giovanissimi addetti al servizio campo vestiranno la t-shirt con la stilizzazione dell’Aquila di Filottrano.

La Fondazione Michele Scarponi Onlus, il cui logo compare sulla maglia della Lardini, nasce l’8 maggio 2018, giorno di San Michele, con l’obiettivo di ricordare il campione filottranese nel modo più bello e utile possibile, ossia lottando contro la violenza stradale quotidiana affinché non ci siano più vittime della strada. La Fondazione crea, finanzia e promuove attività di sensibilizzazione, di prevenzione ed iniziative che hanno come scopo una strada giusta, condivisa, nella quale i più fragili, i bambini, i disabili, gli anziani, i ciclisti abbiano lo spazio e il rispetto che meritano, come qualsiasi altro utente della strada. I progetti della Fondazione coinvolgono il mondo della scuola, dello sport e del sociale. Costruire uno spazio e una cultura intorno al più debole, al più vulnerabile resta il modello da perseguire per avere una mobilità davvero sostenibile, senza vittime e con attenzione all’ambiente e a tutte le persone che si muovono sulla strada. Ma per far questo occorre riportare al centro della strada il rispetto della vita di tutti, l’inter-modalità dei mezzi di trasporto e di conseguenza l’incontro, la coesione sociale e la bellezza.

E’ possibile sostenere la Fondazione Michele Scarponi Onlus attraverso il 5x1000 (Codice Fiscale 93154670421), iscrivendosi sul sito www.fondazionemichelescarponi.com, oppure attraverso una donazione sul conto corrente intestato alla Fondazione (IBAN: IT53L0854937360000010140274).