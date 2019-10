Lardini Filottrano, mercoledì test a San Giovanni in Marignano

Dopo un giorno di riposo, la Lardini è tornata in palestra ieri mattina per iniziare una settimana di lavoro che prevede altre due amichevoli. La formazione filottranese sarà di scena oggi (inizio ore 19:00) a San Giovanni in Marignano per un test con la Omag, mentre sabato 5 ottobre (ore 18:00) appuntamento al palasport Ezio Galosi di Ascoli Piceno per l’amichevole con la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, evento che sarà presentato domani (ore 12:00) nel corso di una conferenza stampa in Comune ad Ascoli Piceno.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Martedì 1: ore 8:45 pesi (PalaGalizia); ore 17:30 palla (PalaGalizia)

Mercoledì 2: ore 10:00 palla (PalaGalizia); ore 19:00 test Omag - Lardini a S.G. in Marignano

Giovedì 3: ore 15:30 palla (PalaGalizia)

Venerdì 4: ore 8:45 pesi (PalaGalizia); ore 17:00 palla (PalaGalizia)

Sabato 5: ore 9:30 palla (PalaGalizia); ore 18:00 test Lardini - Caserta ad Ascoli

Domenica 6: riposo