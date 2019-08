Clamoroso alla Lardini: la Tapp vuole smettere di giocare e lascia Filottrano

Come un fulmine a ciel sereno: la giocatrice Paige Tapp ha comunicato alla Lardini Volley di non essere in grado di intraprendere un’esperienza sportiva lontano da casa e di volersi allontanare dalla pallavolo giocata.

La società rispetta la decisione dell’atleta 24enne, scelta del tutto inattesa e sorprendente che evidentemente lascia sconcerto e grande amarezza, sia perché tardiva (la centrale statunitense, che nell'ultimo biennio ha giocato in Bundesliga allo Stoccarda, era attesa nei prossimi giorni a Filottrano per unirsi al gruppo dopo gli impegni con la nazionale statunitense), sia perché implica la necessità di intervenire nuovamente sul mercato, con le inevitabili difficoltà del caso.