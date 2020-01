Lardini, altra big in trasferta: domenica a Novara

FILOTTRANO - C’è un’altra big sulla strada della Lardini. La seconda trasferta consecutiva porta la formazione di Filippo Schiavo a Novara (domenica, ore 17:00, arbitri: Mauro Carlo Goitre e Christian Palumbo) per affrontare una Igor Gorgonzola che dal post Mondiale per Club viaggia a gran velocità, come testimoniano le sette vittorie messe in fila tra campionato e Champions (dove difende il titolo conquistato la scorsa stagione).

«E’ una partita importante per proseguire sulla scia di quanto di buono fatto a Conegliano – ammette il tecnico della Lardini, Filippo Schiavo – e per questo mi aspetto dalla squadra lo stesso atteggiamento avuto al PalaVerde. Affrontiamo una squadra importante e in salute, una Novara che gioca alla grande e che ora può esprimere tutta la potenzialità di un roster di valore che ne fa una delle corazzate del campionato. Servirà una partita di pazienza soprattutto nella gestione del pallone quando è nella nostra metà campo: dovremo essere bravi a non voler chiudere i colpi in fretta perché affrontiamo una squadra con una eccellente organizzazione muro-difesa. L’obiettivo è di cercare di raccogliere il miglior risultato possibile, anche come qualità di prestazione, ma serve concentrazione e alzare il nostro livello di gioco». Ex della sfida Laura Partenio (a Novara nella stagione 2014/2015) e Chiara Di Iulio (in maglia Lardini nella prima metà dello scorso campionato).