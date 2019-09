Dagli Usa la nuova centrale della Lardini Filottrano: ufficiale l'arrivo di Nia Grant

Nia Nicole Grant è una nuova giocatrice della Lardini Filottrano. La 26enne centrale statunitense, 188 cm., è alla prima esperienza nel campionato italiano, dopo aver giocato in Francia, Germania e Polonia.

Nata a Warren, nell’Ohio, cresce in un ambiente sportivo (suo padre African ha giocato nei Miami Dolphins di football), iniziando il suo percorso pallavolistico nella scuola superiore con la Howland High School. Con la formazione universitaria della Penn State Nittany Lions disputa dal 2011 al 2014 la NCAA Division I, conquistando due titoli nazionali e un posto nella All-America First Team del 2014. Il primo contratto da professionista lo firma con le francesi del Nantes (2015/2016), approdando la stagione successiva nell’MTV Stoccarda, con cui conquista la finale per il titolo tedesco (persa contro lo Schweriner), vince Supercoppa e Coppa di Germania, classificandosi ottava per numero di muri realizzati nella 1. Bundesliga. Nel campionato 2017/2018 Nia Grant si trasferisce a Bielsko-Biała, in Polonia, per difendere i colori del Bialski Klub Sportowy, nell’estate del 2018 il ritorno in Gernania, a Potsdam, in una stagione che la vede tra le migliori interpreti a muro del massimo campionato tedesco e chiusa con una storica qualificazione per il club alla semifinale playoff. “La conoscevo fin dai tempi in cui ero a Le Cannet – sottolinea l’allenatore della Lardini, Filippo Schiavo –, ricordo ancora la sua eccellente prestazione nella semifinale di Coppa di Francia (vinta 3-1 dal Nantes, ndr). C’era stata una trattativa all’inizio del mercato estivo per portarla a Filottrano, sono molto felice che alla fine questo matrimonio si è fatto. Con il suo stile di gioco, Nia garantirà ulteriore effervescenza ad una squadra già frizzante di suo”.