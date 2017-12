Pallavolo, rammarico Lardini Filottrano: la myCicero vince in rimonta

PESARO - Peccato. La myCicero fa suo il derby di ritorno, ma la Lardini ha di che mordersi le mani, soprattutto per il vantaggio non monetizzato di 19-13 nel quarto set. La Lardini targata Giuseppe Nica (all’esordio sulla panchina filottranese) esce dal PalaCampanara con il rammarico di quel che poteva essere in una partita che le filottranesi interpretano bene in avvio, trovando la chiave giusta per mettere in difficoltà la myCicero nella quarta frazione. Fa tutto la Lardini in avvio, i suoi ma anche i punti quelli della myCicero (5-5). Filottrano tiene bene a muro (Scuka e Tomsia per il 5-7). Nizetich firma il primo punto “made” in Pesaro (7-7), le padrone di casa costruiscono il break con Aelbrecht prima e Bokan poi (14-11). Dal time out di Nica la Lardini esce con grande energia, Tomsia e Mitchem riducono il gap, l’americana impatta a quota 15 direttamente al servizio, imitata poi da Mazzaro (17-17). Hutinski è più lesta a rete, Van Hecke attacca out e così la Lardini costruisce in prezioso break (18-20), conservato da Scuka e Mitchem (20-22). E’ un errore in ricezione a consentire a Van Hecke di pareggiare (22-22), ma prima Mitchem (5 punti con il 66%) e poi l’ace di Bosio garantiscono due palle set a Filottrano (22-24). Bokan annulla il primo, ma Arciprete sbaglia il servizio per l’1-0 Lardini. Si riparte dal muro di Bokan (3-2), dai punti di Tomsia (5-5) e da un equilibrio che, sul servizio di Nizetich, si spezza con i punti di Van Hecke e Bokan e con il muro di Aelbreach (12-6). Il break (6-0) fa male alla Lardini e dà slancio a Pesaro, che aumenta l’intensità difensiva e vola sul +9 (19-10). Nica manda in campo Melli, che prova a scuotere la Lardini (20-13), ma la myCicero tocca il +10 (23-13) con l’ace di Nizetich e Van Hecke (8 punti con l’80% di efficacia) chiude un set da 51% in attacco e 93% in ricezione. La squadra di Bertini inizia bene il terzo set (2-0), la reazione della Lardini è immediata: Mitchem a muro mette la freccia (2-3), Hutinski in battuta fa segnare il +2 (3-5). Il servizio di Pesaro tiene in costante affanno la ricezione filottranese, Bokan (2 ace) e Olivotto spingono la myCicero sul 12-7. Mazzaro interrompe il break pesarese, Tomsia e Melli fanno ripartire la Lardini (14-11), che si avvicina (15-13) sul pallonetto di Mitchem. La myCicero respinge il ritorno di Filottrano e con Van Hecke mette le mani sul set (19-14). L’ex Gamba prova a garantire solidità alla seconda linea filottranese, Aelbrecht e Bokan non concedono nulla e Pesaro fa 2-1. Coach Nica ridisegna la Lardini in avvio di quarto set, con Melli opposta a Bosio, Mitchem e Scuka in banda. In “quattro” Filottrano costruisce i punti del vantaggio esterno (4-5), la Lardini stringe i denti, ci mette l’anima in difesa e con Mazzaro e Melli allunga (7-11). Scuka risponde a Bokan (9-13) e dopo il muro di Cambi (11-13) è il mani out di Melli a scrivere a referto il +5 Lardini (11-16). L’attaccante mantovana si erge a muro (13-19), Filottrano sembra poter arrivare in fondo, ma la myCicero non molla, Van Hecke chiude uno scambio lunghissimo e dimezza il divario (16-19). Nica arresta il gioco, Van Hecke conserva però la mano caldissima (18-19). Mitchem interrompe il break (18-20), Melli tiene avanti Filottrano (20-21), ma la Lardini sbaglia e Bokan la punisce (23-21). La Lardini trova la forza per rimettersi in pista e impattare con il mani out di Scuka, Aelbrecht e Van Hecke spengono le speranze filottranesi.

MYCICERO PESARO – LARDINI FILOTTRANO 3-1

MYCICERO PESARO: Cambi 3, Van Hecke 20, Olivotto 7, Aelbrecht 17, Bokan 17, Nizetich 8, Ghilardi (L); Vagnini, Bussoli, Baldi 2, Carraro, Arciprete 1. N.e.:, Lapi. All. Bertini - Burini.

LARDINI FILOTTRANO: Bosio 2, Tomsia 6, Mazzaro 4, Hutinski 5, Mitchem 15, Scuka 9, Gamba (L); Melli 9, Gamba, Negrini, Agrifoglio. N.e.: Pomili. All. Nica - Quintini.

ARBITRI: Lot e Satanassi.

PARZIALI: 23-25 (23’), 25-14 (20’), 25-18 (22’), 25-23 (28’).

NOTE: spettatori 1.000 circa con circa 300 sostenitori della Lardini. Pesaro: battute sbagliate 17, battute vincenti 3, muri 12, ricezione positiva 81% (57% perfetta), attacco 48%. Lardini: b.s. 7, b.v. 5, mu. 7, ric. pos. 75% (53%), att. 37%.