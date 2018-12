Lardini Filottrano, sotto l’albero c’è l’ostacolo Monza

La Samsung Volley Cup va di corsa e nel primo di tre appuntamento condensati in sei giorni la Lardini affronta domenica (ore 17, arbitri: Gianni Bartolini e Ugo Feriozzi) al PalaBaldinelli di Osimo il Saugella Team Monza. L’impegno prenatalizio è di quelli ardui, più di quanto non dica la classifica delle brianzole dell’argento mondiale Ortolani. “Ci troviamo di fronte una squadra che fin qui ha vinto cinque delle dieci gare giocate, cedendo solamente ai top club – sottolinea l’allenatore della Lardini, Filippo Schiavo –, una squadra che rispetto alla scorsa stagione, quando conquistò la semifinale della coppa Italia e un posto nei playoff, ha aggiunto al centro la nazionale statunitense Adams e la campionessa d’Italia Melandri. Come livello di difficoltà è una partita simile a quella affrontata sabato scorso a Busto Arsizio, anche se Monza è strutturata in maniera diversa, seppur con un roster di assoluto rilievo. Ci aspetta una partita complicata, con il vantaggio di giocarla in casa, davanti ai nostri tifosi a cui vorremmo regalare una bella prestazione, come quella di Busto se non migliore, quanto meno con un epilogo differente. Quando giochi partite con squadre così forti devi fare al meglio il tuo e sperare che non lo faccia l’avversaria. Sicuramente sarà una bella partita”. Un match a cui la Lardini chiede di confermare le buone indicazioni raccolte nelle ultime uscite. “Sono soddisfatto per quanto stiamo facendo a livello di gioco, ma sono uno che non si accontenta, specie se non portiamo a casa i punti. Sabato scorso abbiamo tenuto Busto sotto le loro medie stagionali, noi abbiamo confermato che siamo in crescita, lo dicono i numeri anche se non ancora la classifica. La squadra non molla, sa reagire alle difficoltà: abbiamo tracciato la strada e vogliamo continuare a percorrerla, sapendo di poter fare ancora meglio”.

INIZIATIVE E PROMOZIONI. In occasione della partita con il Saugella Team Monza, la Lardini Volley ha riservato ai tesserati Fipav delle società del Comitato Territoriale di Ancona una speciale promozione che prevede l’ingresso gratuito per gli under 16 e al costo di 6 euro per tutti gli altri tesserati. L’adesione all’iniziativa deve avvenire inviando entro sabato 22 dicembre una mail a marketing@pallavolofilottrano.it, specificando il nome della società e il numero di partecipanti (sia quelli con biglietto omaggio, sia quelli con biglietto a pagamento). Il ritiro dei biglietti e il relativo pagamento potranno essere effettuati domenica alla biglietteria del PalaBaldinelli. Tutti i possessori dell’abbonamento intero 2018/2019 potranno far entrare gratuitamente un amico o un parente al palas: il biglietto omaggio potrà essere richiesto nell’apposito ingresso del PalaBaldinelli. Come in tutte le partite interne della Lardini, sarà attiva al PalaBaldinelli l’area bimbi, coordinata dalle animatrici dell’associazione filottranese “Gioia di Vivere”. Ad allietare il pomeriggio dei bambini ci sarà anche… Babbo Natale che consegnerà loro anche un piccolo regalo.

BIGLIETTI E ORARI. I biglietti sono acquistabili in prevendita sul circuito Liveticket, sia online (all’indirizzo dedicato www.liveticket.it/lardinifilottrano), sia nei LiveticketPoint. Domenica biglietterie del PalaBaldinelli aperte dalle ore 15:30.