Lardini Volley e CBF Balducci Macerata rinunciano per ora al progetto condiviso

FILOTTRANO - Un passo indietro, con la speranza di poterne fare due in avanti nel prossimo futuro. Con enorme dispiacere le strade della Polisportiva Filottrano Pallavolo e dell’Helvia Recina Macerata non convergeranno nel progetto ideato e condiviso, non almeno nella prossima stagione: la Lardini Volley infatti non accompagnerà la CBF Balducci nel prossimo campionato di serie A2.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La complicata congiuntura economica e le difficoltà acuitesi nelle ultime settimane nel reperire risorse, non consentono in questo momento al Club filottranese un’equa partecipazione e sviluppo di un progetto sportivo che è stato fortemente voluto e sul quale è stato investito grande impegno. Il senso di responsabilità verso gli impegni presi obbliga a malincuore a sospendere la fattiva collaborazione avviata con la dirigenza dell’Helvia Recina Macerata, con cui è stata condivisa l’uscita dal progetto, nella speranza di riprendere nel prossimo futuro a tessere insieme i fili di una cooperazione che resta un enorme valore aggiunto per un ambizioso progetto di crescita. La storia quasi cinquantennale del Club, che ha portato il nome di Filottrano al vertice del movimento pallavolistico femminile italiano, non finisce comunque qui e da domani si inizierà a lavorare per disegnare il futuro, con l’identica passione e la stessa serietà che hanno contrassegnato l’esaltante e coinvolgente percorso della Lardini Volley Filottrano.