Lardini Filottrano, Firenze la spunta nel finale a Ostiano

OSTIANO - La finale per il terzo posto del Trofeo Icf – Memorial Brambilla-Verga-Oneda di Ostiano sorride al Bisonte Firenze (3-1), ma la Lardini disputa una buona gara, mancando nel finale di quarto set l’occasione per conquistare il tie-break, che avrebbe rappresentato la giusta conclusione di una partita sostanzialmente equilibrata. La formazione filottranese ci mette maggiore sostanza rispetto alla semifinale con Casalmaggiore, fornendo indicazioni di crescita nei fondamentali di ricezione e muro.

“Oggi siamo partiti un po’ contratti – sottolinea il tecnico della Lardini, Filippo Schiavo –, poi ci siamo sciolti. Abbiamo giocato un ottimo secondo set e un buon terzo parziale, nel finale abbiamo commesso qualche imprecisione, che contro squadre organizzate come Firenze si pagano. E’ vero, potevamo andare al tie-break, ma ho comunque ricevuto buone risposte, come ad esempio in ricezione, situazione su cui stiamo lavorando molto. Siamo calati in battuta rispetto ai nostri standard, è anche vero che in questa settimana abbiamo giocato tanto e anche quello può aver inciso. Chiudiamo questo torneo con tanti spunti su cui lavorare”. La Lardini tornerà in palestra martedì mattina, mercoledì pomeriggio sarà di scena a San Giovanni in Marignano per un test amichevole con la Omag.