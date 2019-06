Lardini Filottrano, coach Schiavo: «Squadra con identità precisa»

Motivata, giovane e con una “identità ben precisa”. La Lardini che il 19 agosto inizierà a sudare in palestra, per affrontare la terza stagione consecutiva in serie A1, esce dal mercato con un abito nuovo rispetto al recente passato, una sola conferma in rosa, quella di Laura Partenio, e un’età media di poco superiore ai 23 anni e mezzo.

«E’ una squadra fortemente voluta in tutte le sue effettive – ammette coach Filippo Schiavo –, formata da giocatrici di esperienza, seppur ancora giovani, e ragazze di talento che è nostro obiettivo far esplodere. E’ una Lardini che ha nel suo organico tutte atlete con la determinazione di mettersi in mostra o confermarsi, una squadra con un buon livello di battuta e la voglia di andare su tutti i palloni. Spero sia una Lardini che saprà farsi voler bene. Sono soddisfatto perché è la squadra che con la società avevamo immaginato: abbiamo raggiunto gli obiettivi di mercato e lo abbiamo fatto in tempi brevi per poter programmare l’avvio della prossima stagione».