Lardini Filottrano, domani con Chieri per chiudere bene il 2018

L’ultimo appuntamento del girone di andata della Samsung Volley Cup è una tappa significativa sul cammino della Lardini. Perché, sportivamente parlando, domani (ore 20:30) si chiude un 2018 rilevante per la formazione filottranese, il primo interamente vissuto in serie A1, e perché la gara del PalaBaldinelli con la Reale Mutua Fenera Chieri mette sul piatto punti pesanti. Che sia una partita che conta lo dice la classifica, con le due squadre separate da appena due punti. “Quando manca ancora mezzo campionato non si può parlare di gara fondamentale – ammette l’allenatore della Lardini, Filippo Schiavo –, ma è sicuramente un match importante considerata l’alta posta in palio, nel quale abbiamo l’obbligo di far bene perché è nelle nostre possibilità. A differenza delle ultime gare, abbiamo di fronte un’avversaria con cui possiamo giocare alla pari, a patto di essere concreti nei momenti decisivi, cosa che in alcune partite non ci è riuscita. Abbiamo la pressione di giocare in casa una partita importante per noi, ma come del resto lo è anche per Chieri, una squadra che sta giocando una buona pallavolo e che nelle ultime giornate ha iniziato a raccogliere punti. Non ci è riuscito di muovere la classifica nelle ultime giornate, ma vogliamo farlo ora, per chiudere bene il girone di andata e tenere a distanza chi ci sta dietro”. Potendo contare sul sostegno del pubblico. “Ai tifosi chiedo scusa per il risultato di Firenze e una prestazione non all’altezza a livello di intensità. Ma spero che domani siano in tanti, pronti come sempre a darci una mano, perché ne abbiamo bisogno”.

BIGLIETTI E ORARI. I biglietti sono acquistabili in prevendita sul circuito Liveticket, sia online (all’indirizzo dedicato www.liveticket.it/lardinifilottrano), sia nei LiveticketPoint. Domenica biglietterie del PalaBaldinelli aperte dalle ore 15:30.